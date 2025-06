Quel avenir pour Hakim Ziyech ?

Après la fin de son aventure avec Al Duhail, Hakim Ziyech est à la recherche d’un nouveau club pour intégrer ses rangs et relancer sa carrière.

Selon le journaliste Nicolas Shera, l’international marocain a proposé ses services à trois clubs italiens. En parallèle, certains médias avaient assuré que Hakim Ziyech souhaite rejoindre Bologne mais aucune information n’a circulé concernant les deux autres clubs qui intéressent le joueur.

A noter que Ziyech traverse une période difficile, suite à la résiliation de son contrat avec Al-Duhail, qui courait initialement jusqu’à l’été 2027. Aujourd’hui, le Lion de l’Atlas cherche à revenir sur le devant de la scène après ses expériences non réussies avec Galatasaray et Al Duhail. Il a d’ailleurs également perdu sa place en sélection nationale et n’y a plus été convoqué depuis septembre 2024.

