Espagne où Maroc ? Brahim Diaz évite à nouveau de répondre

Lors d’une déclaration à la presse après le dernier match du Real Madrid face à Grenade (2-0), Brahim Diaz a dévié la question d’un journaliste sur son choix de sélection.

« Comme je l’ai dit, je suis concentré avec le Real Madrid, c’est ici où je veux réussir et je veux profiter de chaque minute pour avoir plus de temps de jeu et comme on dit tout le bien arrivera en son temps », souligne Brahim Diaz.

Le Journaliste a relancé le jeune joueur de 24 ans. Et si Luis de la Fuente te convoque dans la prochaine liste ? La réponse de Brahim Diaz a été la suivante : « Je suis concentré sur le Real Madrid et tout le bien arrivera par la suite ».