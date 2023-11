L’UEFA confirme une amende contre le FC Barcelone

Par LeSiteinfo avec MAP

L’instance dirigeante du football européen, l’UEFA, a maintenu vendredi une amende de 500.000 euros à l’encontre du FC Barcelone pour violation de ses règles de contrôle financier.

L’organe de contrôle financier des clubs de l’UEFA (CFCB) a déclaré, dans un communiqué, que le club catalan avait incorrectement déclaré ses bénéfices « sur la cession d’actifs intangibles » hors transferts de joueurs, au cours de l’exercice 2022.

Condamné à une amende par l’UEFA en juillet, le FC Barcelone avait fait appel de cette décision.

Le champion d’Espagne en titre commence tout juste à se sortir des graves problèmes économiques qu’il a connus ces dernières années, vendant une grande partie de ses futurs revenus de droits télévisuels et d’autres parts du club (comme la branche média Barça Studios) pour continuer à acheter et à enregistrer des joueurs à court terme.

Il a, également, contracté des prêts auprès des grandes banques américaines JP Morgan et Goldman Sachs, pour éponger ses dettes colossales, évaluées à plus d’un milliard d’euros et financer la rénovation du Camp Nou.