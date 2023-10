Elim. Mondial 2026: les blessures pèsent sur les Lions de l’Atlas

Abdelhamid Sabiri a contracté une blessure au genou et sera donc absent lors du match d’Al Feiha face à l’Ittihad pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du roi.

Le Lion de l’Atlas s’envolera pour l’Allemagne afin de subir des examens médicaux qui détermineront la nature de sa blessure et la durée de son absence.

Cette blessure survient quelques jours seulement après celle de Azeddine Ounahi, touché au dos et absent lors des deux derniers matchs de l’OM, ce qui inquiète Walid Regragui à l’approche des éliminatoires du Mondial 2026.

Déjà privés des services de Zakaria Aboukhlal et de Sofiane Boufal, le sélectionneur national sera dans l’obligation de trouver des solutions pour pallier, en plus, les éventuelles absences de Sabiri et Ounahi.

Rappelons que les Lions de l’Atlas croiseront le fer avec l’Erythrée le 16 novembre au grand stade d’Agadir avant de s’envoler vers Dar Essalam pour affronter la Tanzanie le 21 du même mois.

H.M.