Bayern: le but fou de Harry Kane (VIDEO)

Le Bayern Munich a surclassé en seconde période Darmstadt (8-0) samedi après-midi, et profite de la défaite de Stuttgart pour s’installer en tête.

Grâce à un triplé de Harry Kane (51e, 69e, 88e), des doublés de Leroy Sané (56e, 64e) et de Jamal Musiala (60e, 76e) et un but de Thomas Müller (71e), le Bayern signe sa septième victoire de la saison en Bundesliga.

Kane a notamment réalisé un exceptionnel lob de 55 mètres pour le sixième but des Munichois à l’Allianz Arena.

Réduits à 10 dès la 4e minute après l’exclusion de Joshua Kimmich, les coéquipiers de Manuel Neuer ont évolué à 10 contre 9 à partir de la 41e minutes. Avec 23 points au compteur, les Munichois comptent un point d’avance sur le Bayer Leverkusen (22), deux sur Stuttgart (21) battu à domicile par Hoffenheim (3-2) et trois sur le Borussia Dortmund (20).

Dimanche, en clôture de la 9e journée de Bundesliga, le BVB se déplace sur la pelouse de l’Eintracht Francfort (15h30), alors que Leverkusen reçoit Fribourg (17h30).

S.L.