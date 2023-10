Liga : où et quand voir le Clasico Barça-Real Madrid ?

Ce samedi est un jour de Clasico en Espagne et dans le monde entier. Le FC Barcelone accueille le Real Madrid à Montjuic pour le compte de la 11e journée de la Liga. Le Barça (3e) du classement général avec 24 points souhaite remporter les trois points de la rencontre et dépasser par la même occasion son adversaire du jour, le Real Madrid (2e) avec 25 points.

Le quotidien espagnol As fait sa Une ce samedi sur le choc en soulignant notamment l’aspect que ce Clasico est celui des jeunes stars. AS met en avant deux pépites Gavi et Jude Bellingham. Au total, 11 joueurs Blaugranas et 8 joueurs madrilènes ayant joué cette saison ont moins de 25 ans, de quoi donner un goût de renouveau à ce Clasico.

Le match sera diffusé sur une vingtaine de chaînes dans le monde. On citera parmi elles : Bein Sport HD1, La Liga TV, Dazn 1..etc. Coup d’envoi du match à 15h15 (heure marocaine).