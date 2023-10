CAN 2023: le calendrier des Lions de l’Atlas (PHOTO)

La sélection nationale a hérité du groupe F, aux côtés de la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie, à l’issue du tirage au sort de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Côte d’Ivoire 2023), effectué, jeudi soir à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Pour leur premier match du tournoi, les Lions de l’Atlas croiseront le fer avec la Tanzanie le mercredi 17 janvier à partir de 18h. La sélection nationale affrontera ensuite la RD Congo le dimanche 21 janvier (15h) avant de jouer contre la Zambie le mercredi 24 janvier (21h).

Rappelons que les Lions de l’Atlas joueront les matchs de la phase de poules dans la ville de San-Pédro.

La 34ème édition de la Coupe d’Afrique des nations se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 dans six stades répartis sur cinq villes de la Côte d’Ivoire.

Initialement programmée en juin et juillet 2023, la CAN-2023 a été reportée pour se tenir du 13 janvier au 11 février 2024, afin d’éviter que les matchs aient lieu en pleine saison des pluies. Elle se déroulera dans six stades: Abidjan (deux enceintes), Bouaké (centre), Korhogo (nord), San Pedro (sud-ouest) et la capitale Yamoussoukro (centre).

H.M.