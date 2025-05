Al Ahly : deux Marocains poussés vers la sortie

Al Ahly a décidé de ne pas activer l’option d’achat de Yahya Attiat-Allah, prêté de FK Sotchi, et a entamé ses recherches pour le poste de latéral gauche.

Les dirigeants du club égyptien ont tardé à trancher définitivement concernant l’international marocain. Mais la dernière blessure du joueur les a poussés à chercher de nouveaux joueurs à recruter lors du prochain mercato estival.

Al Ahly souhaite également se séparer de Réda Slim, absent depuis décembre dernier suite à la blessure contractée face au Chabab Belouizdad, en marge de la Ligue des champions. «Le club est en quête d’un nouveau joueur étranger et souhaite vendre le Marocain dont le contrat court jusqu’en 2027», précise la presse égyptienne.

A noter qu’en plus de Yahya Attiat Allah et Réda Slim, deux autres Marocains jouent dans les rangs d’Al Ahly. Il s’agit d’Achraf Dari, qui sera indisponible pendant les trois prochaines semaines pour cause de blessure, et Achraf Bencharki.

N.M.