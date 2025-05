Ancelotti prochain sélectionneur du Brésil ? Les fans s’impatientent

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Brésiliens sont dans l’expectative de voir aboutir rapidement les négociations entre la Confédération de football (CBF) et Carlo Ancelotti, pressenti pour devenir le futur sélectionneur de la Seleçao, mais ils pensent déjà à d’autres alternatives.

Plusieurs médias brésiliens indiquent que la CBF espère que Carlo Ancelotti parviendra rapidement à un accord sur son départ programmé du Real Madrid pour rejoindre la direction technique du Brésil.

L’impatience des Brésiliens trouve son origine dans le souhait de voir le futur entraîneur conduire la sélection lors de ses deux prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde programmés au mois de juin.

Les mêmes sources relèvent que malgré les excellentes relations entre Ancelotti et le club de la capitale espagnole, les défaites du Real en finale de la Supercoupe et de la Coupe du Roi d’Espagne, en plus de l’élimination en quarts de finale de la Ligue des champions face à Arsenal, pourraient précipiter son départ de Madrid.

La CBF et Ancelotti ont un accord de principe, mais sa concrétisation dépend des modalités de départ de l’entraîneur italien de Madrid.

La presse brésilienne croit savoir que si cet accord tombe, la CFB va entamer des négociations avec d’autres candidats pour diriger la Seleçao, dont le Portugais Jorge Jesus, actuel entraîneur des Saoudiens d’Al Hilal.

Jusqu’à présent, Carlo Ancelotti n’a jamais dirigé une sélection nationale. Toute sa carrière d’entraîneur s’est déroulée en clubs, principalement en Europe, avec des équipes comme l’AC Milan, le Real Madrid, Chelsea, le PSG, le Bayern Munich, entre autres.

En rejoignant le Brésil, il vivrait sa première expérience à la tête d’une sélection nationale.

S.L.