Six maîtres marocains atteignent le 6e Dan en Aïkido

Une page mémorable vient d’être écrite dans l’histoire des arts martiaux au Maroc. Le 27 avril 2025, la Fondation Aikikai Maroc d’Aïkido, membre de la Fédération Royale Marocaine d’Aïkido, Kendo, Iaido et Jodo (FRMAKIJ) et représentant la Section Internationale Aikikai de la Fédération, a célébré une cérémonie sans précédent marquée par la reconnaissance officielle de six experts marocains au grade de 6e Dan Aïkikaï international.

Cette consécration remarquable s’est tenue sous l’égide de l’Ambassade du Japon à Rabat, en présence de Son Excellence Masahiro Nakata, Ambassadeur du Japon au Maroc, qui a personnellement remis les certificats. Un moment particulièrement fort de la cérémonie fut l’attribution du titre très prestigieux de Shihan (Maître des Maîtres) à Maître Takeo Nishiyama, Directeur Technique de la Fondation — une première au Maroc, au Moyen-Orient et en Afrique.

Dans son allocution, l’Ambassadeur Nakata a salué cette distinction historique comme étant un témoignage éloquent de l’excellence des relations bilatérales entre le Japon et le Maroc. Il a souligné que c’est la première fois qu’un citoyen reçoit une telle distinction dans le cadre d’une organisation d’Aïkido marocaine, ajoutant dans une publication officielle de l’Ambassade que le Maroc s’affirme aujourd’hui comme le leader de l’Aïkido en Afrique et au Moyen-Orient.

La cérémonie a également vu la remise de diplômes de 6e Dan à cinq autres maîtres marocains, portant à six le nombre total d’experts de ce niveau, une première dans l’histoire du pays. L’événement a bénéficié d’une large couverture de la presse écrite et audiovisuelle nationale, qui a salué la portée symbolique et diplomatique de cette reconnaissance.

Une décennie de développement remarquable

Fondée en 2014, la Fondation Aikikai Maroc a réalisé en seulement dix ans ce que beaucoup d’institutions sportives mettent plusieurs décennies à accomplir. Grâce à une stratégie rigoureuse, une vision à long terme et une gouvernance participative, elle s’est imposée comme un modèle de développement pour les arts martiaux au Maroc, en Afrique et au-delà.

Depuis sa création, la Fondation affiche un bilan remarquable en matière de formation : plus de 500 ceintures noires internationales, 38 Maitres instructeurs certifiés au niveau international, 16 experts 5e Dan et bientôt 6 experts 6e Dan international et un Maitre certifié Maitre des Maitres ‘Shihan’.

Une reconnaissance internationale solidement établie

Depuis 2015, la Fondation bénéficie de la reconnaissance officielle de l’Aikikai Foundation Tokyo, autorité suprême de l’Aïkido au Japon. Depuis 2016, elle représente officiellement le Maroc au sein de la Fédération Internationale d’Aïkido (IAF), un rôle actif dans la diplomatie sportive, culturelle et le dialogue interculturel.

La récente consécration du Directeur Technique de la Fondation au titre de « Shihan » par l’Aikikai Foundation Tokyo — un événement sans précédent au Maroc comme au niveau régional — vient renforcer la légitimité technique et morale de la Fondation. Il s’agit là d’un jalon majeur qui illustre la confiance accordée par l’institution japonaise à l’engagement, à la rigueur et à la qualité de l’enseignement dispensé au sein de la Fondation.

« Cette cérémonie représente l’aboutissement d’un long travail pertinent, rigoureux et visionnaire » déclare un porte-parole de la fondation. « Notre mission est de promouvoir un Aïkido enraciné dans les valeurs de paix, de discipline et de développement humain. »

Un modèle de gouvernance, de transmission et de transformation

Ce qui distingue particulièrement la Fondation Aikikai Maroc, c’est son approche structurée, inclusive et cohérente, tant sur le plan de la formation que de la gouvernance. En mettant l’accent sur la formation de Maitres instructeurs selon les normes internationales de l’Aikikai Foundation Tokyo, et en s’appuyant sur un modèle de gouvernance participative, la Fondation a su bâtir une communauté d’excellence unie par des valeurs humaines fortes.

Ce modèle fonctionne avec rigueur et transparence grâce à l’application constante d’une charte d’éthique, qui guide les prises de décision, les relations humaines et l’engagement collectif. C’est cette fidélité à des principes clairs qui fait aujourd’hui de la Fondation un cas d’école et une source d’inspiration bien au-delà des frontières du Maroc.

Une inspiration pour les générations futures

La cérémonie du 27 avril 2025 a été un moment fort pour tous les amateurs d’arts martiaux et de culture japonaise. Bien plus qu’un événement sportif, elle a incarné une philosophie, celle du dépassement de soi, de l’excellence, de la paix intérieure et de l’engagement collectif.

Elle symbolise non seulement la reconnaissance d’un parcours exceptionnel, mais aussi l’affirmation d’une vision forte pour l’avenir de l’Aïkido, au service du dialogue interculturel et du développement humain au Maroc.

Elle rappelle enfin que même les structures modestes peuvent avoir un impact considérable, lorsqu’elles sont guidées par la passion, l’éthique et la persévérance.