Le FC Séville a un nouvel entraîneur

L’Uruguayen Diego Alonso est le nouvel entraîneur du Séville FC, en remplacement de José Luis Mendilibar, démis de ses fontions dimanche, a indiqué mardi le club espagnol.

L’ancien sélectionneur de l’Uruguay, 48 ans, s’est engagé avec le club de l’attaquant marocain Youssef En-Nesyri jusqu’à la fin de la saison et devient le quatrième technicien à s’installer sur le banc du club en un peu plus d’un an.

Vainqueur de la Ligue Europa l’an dernier au terme d’une saison catastrophique en Liga, Séville ne compte que deux victoires en onze matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison et pointe à la quatorzième place du championnat.

Lors de la 9ème journée du championnat espagnol, FC Séville a concédé un nul à domicile (2-2), le deuxième de la saison contre deux victoires et quatre défaites.

S.L.