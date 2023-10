Eden Hazard met fin à sa carrière professionnelle

Par LeSiteinfo avec MAP

Le footballeur belge Eden Hazard, 32 ans, a annoncé mardi mettre un terme à sa carrière professionnelle.

« Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel », a écrit Hazard sur Instagram.

« J’ai pu réaliser mon rêve, jouer et m’amuser sur les terrains à travers l’Europe et le monde », a ajouté l’ancien capitaine des Diables Rouges, exprimant ses remerciements pour les clubs, la sélection belge et les personnes qui ont compté pour lui.

« Il est désormais temps de profiter de mes proches et vivre de nouvelles expériences. A bientôt en dehors des terrains », a-t-il conclu.

Formé au Stade Brainois et à Tubize (Belgique), Hazard avait rejoint le centre de formation de Lille en 2005. Deux ans plus tard, le 24 novembre 2007, il débutait déjà en équipe première, à 16 ans et 10 mois.

Devenu incontournable, Hazard menait le LOSC à la conquête du doublé coupe-championnat en 2011 avant de filer à Chelsea en 2012. A Londres, il remporte deux championnats (2015 et 2017), une FA Cup (2018), une Coupe de la Ligue (2015) et deux Europa Leagues (2013 et 2019).

En 2019, il quitte Chelsea pour le Real Madrid. Ce transfert, qui devait être une consécration, allait vite devenir une route semée d’embûches. Une blessure à la cheville droite en novembre 2019 s’avérait le début d’une mauvaise série.

Son palmarès s’étoffe de deux titres de Ligas (2020 et 2022), ce qui lui permet d’avoir été champion dans tous les pays où il a évolué, et d’une Ligue des Champions (2022), mais il était loin de jouer les premiers rôles.

Après une saison presque blanche (10 présences toutes compétitions confondues), Hazard et le Real résiliaient leur contrat d’un commun accord. Sans club depuis lors, Hazard a étudié différentes opportunités mais a finalement choisi de raccrocher les crampons.

Avec les Diables Rouges, Hazard a été le capitaine de l’équipe qui a terminé troisième au Mondial 2018, soit le meilleur résultat de l’histoire de la Belgique. Il a aussi terminé deuxième au classement du meilleur joueur du tournoi.