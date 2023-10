Ligue des Champions: Man City bat Leipzig, le PSG chute lourdement face à Newcastle

Par LeSiteinfo avec MAP

Le tenant du titre, Manchester City, a battu, mercredi, le RB Leipzig (3-1) lors de la 2è journée de la Ligue des champions d’Europe, tandis que le Paris Saint Germain a chuté lourdement face aux Anglais de Newcastle sur le score de 4 à 1.

Grâce à cette victoire face aux Allemands, les hommes de Pep Guardiola sont toujours leaders du Groupe G avec six points, trois de plus que leurs adversaires du jour, et font un pas important vers la qualification pour la phase à élimination directe.

De son côté, le PSG a subi la loi de Newcastle qui évoluait à domicile, en encaissant 4 buts, perdant par la même occasion la tête du groupe F.

Lors de la première journée de la Ligue des Champions, le 19 septembre, le PSG avait dominé Dortmund au Parc des Princes (2-0). Newcastle, qui avait ramené un point de Milan (0-0), prend la tête du groupe à la faveur du nul entre Dortmund et Milan (0-0) lors de la 2è journée.