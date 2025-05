PSG-Inter Milan: où et quand voir la finale de la Ligue des champions ?

L’Allianz Arena de Munich sera le théâtre, en soirée, d’un duel haletant en finale de la Ligue des champions d’Europe de football, entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan, une occasion historique pour le club parisien de décrocher son premier sacre européen et de réaliser un triplé inédit, après avoir déjà remporté la Ligue 1 et la Coupe de France cette saison.

Sous la houlette de Luis Enrique, le PSG a survolé la scène nationale. Couronné champion de France avec six journées d’avance, le club a également remporté la Coupe de France en dominant Reims 3-0 en finale. Cette double consécration domestique témoigne de la domination parisienne sur le football hexagonal.

Élément clé du dispositif parisien, l’international marocain Achraf Hakimi, qui s’est imposé comme l’un des latéraux les plus redoutables d’Europe, voire dans le monde, a été déterminant tout au long de la saison. Son but spectaculaire en demi-finale retour contre Arsenal, scellant la qualification des siens pour la finale, illustre son importance dans les moments clés.

Déjà passé par l’Inter Milan, le Lion de l’Atlas, au profil hybride, capable de défendre avec rigueur et de percuter balle au pied avec une vitesse « supersonique », est prêt à rugir face à un adversaire qu’il connaît parfaitement. Ses performances physiques et techniques et sa discipline tactique seront un atout majeur pour les Franciliens dans cette quête du titre européen.

Cette saison, le capitaine des Lions de l’Atlas a disputé plus de 40 matchs toutes compétitions confondues, délivrant 9 passes décisives et inscrivant 5 buts, dont certains fatals en Ligue des champions. Pour le PSG, il est bien plus qu’un piston, c’est une véritable arme tactique.

Mais au-delà des chiffres, c’est son expérience du très haut niveau qui fait la différence. À seulement 26 ans, Hakimi a déjà joué dans quatre grands championnats (Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1), avec à la clé deux rendez-vous continentaux majeurs, une finale avec l’Inter en Ligue Europa (2020) et une demi-finale de la Coupe du monde 2022 avec le Maroc.

En cas de victoire, le PSG réaliserait un triplé historique, une performance jamais accomplie par un club français. Le dernier club hexagonal à avoir soulevé la Coupe aux grandes oreilles reste l’Olympique de Marseille, il y a de cela…32 ans.

Mais les Parisiens devront se méfier d’un colosse. Solides, expérimentés et revanchards, les Intéristes, finalistes en 2023 face à Manchester City, reviennent avec un effectif renforcé et un bloc collectif redoutablement huilé.

Portée par Nicolò Barella, Lautaro Martínez et un Sommer percutant dans les cages, les Lombards possèdent bien des armes et un statut à faire valoir.

Simone Inzaghi a su instaurer une discipline tactique qui fait de son équipe l’une des plus difficiles à manœuvrer. La défense à trois, bien rodée, pourra poser de gros problèmes à l’animation offensive parisienne.

C’est la première fois que le PSG et l’Inter Milan se rencontrent en compétition officielle. L’Inter, finaliste malheureux en 2023, espère renouer avec la gloire européenne, 15 ans après son dernier sacre en 2010.

La rencontre, classée « à haut risque », autant à Munich qu’à Paris, se déroulera devant quelque 65.000 spectateurs à l’Allianz Arena, rebaptisée « Munich Football Arena » pour l’occasion. Des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place.

A Paris, les autorités mobilisent ce soir plus de 5000 policiers et gendarmes pour éviter les débordements comme en demi-finale contre Arsenal.

Le PSG est à 90 minutes (ou plus) d’un exploit retentissant. Avec un Achraf Hakimi en pleine forme et une équipe déterminée, le club parisien peut rêver de conquérir enfin le Graal européen.

Le coup d’envoi de la finale sera donné à 20 heures. Elle sera retransmise sur M6, canal+ beIN Sports HD1 et beIN Sports HD2,

S.L.