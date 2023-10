Lions de l’Atlas: les blessures inquiètent Walid Regragui

A l’approche du prochain stage de préparation des Lions de l’Atlas, les nombreuses blessures qui ont frappé la sélection nationale inquiètent Walid Regragui.

Le sélectionneur national, privé de plusieurs cadres, a dû chercher de nouveaux noms pour remplacer les absents. Zakaria Aboukhlal, Abderrazak Hamdallah, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal et Hakim Ziyech pourraient en effet ne pas rejoindre le camp de préparation des Lions de l’Atlas pour les matchs face à la Côte d’Ivoire et le Libéria. Et ces deux rencontres permettront à Regragui d’entamer les préparatifs pour la CAN 2024, prévue en janvier prochain en Côte d’Ivoire.

Rappelons que la sélection nationale jouera face à son homologue ivoirienne, le 14 octobre à Abidjan, en match amical. Le match Maroc-Libéria, comptant pour la mise à jour de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023), a été reprogrammé pour le 17 octobre au Grand Stade d’Agadir.

Ce match, qui devait avoir lieu le 09 septembre, a été reporté à une date ultérieure, suite au séisme ayant sévi dans la région d’Al Haouz.

H.M.