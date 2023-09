Lions de l’Atlas : première séance d’entraînement avec Adli et Saibari

Les Lions de l’Atlas ont effectué ce lundi leur première séance d’entraînement avant les deux prochains matchs face au Libéria et au Burkina Faso. La séance a vu la participation de Amine Adli et Ismaël Saibari, deux nouveaux noms dans l’effectif marocain et qui intègrent l’équipe nationale A pour la première fois.

« Je suis très honoré et très fier de jouer pour l’mountakhab. J’espère honorer ce maillot du mieux que je puisse et faire de belles choses ici inchaalah », a déclaré Amine Adli.