Voici le coût de la rénovation du Complexe Mohammed V (VIDEO)

Le président de la commission des services du Conseil communal de Casablanca a affirmé que c’est la société Sonarges qui a été chargée de la mission de la gestion concernant la rénovation du Complexe sportif Mohammed V. Rénovation à laquelle un gros budget a été alloué.

À ce propos, Ahmed Brija a confirmé à Le Site info que la gestion du Complexe de la capitale économique est bel et bien confiée à la Sonarges. Notre interlocuteur a également souligné que pour ce faire, 250 millions de dirhams ont été alloués à ce grand projet, en tant qu’enveloppe budgétaire, visant à rénover et à mettre à niveau le Complexe sportif Mohammed V, ceci, dans le but est de lui donner un nouvel éclat moderne et digne des plus grands stades de par le monde, reconnus par les instances footballistiques internationales.

Ce grand projet entre également dans le cadre de l’adhésion unanime de toutes les parties prenantes, en vue de faire de ce stade mythique une vraie référence dans le secteur des infrastructures sportives, et ce, en prévision de l’organisation de la Coupe africaine des Nations 2025 et de la candidature tripartie, Espagne, Portugal et Maroc à la Coupe du monde 2030.

Larbi Alaoui