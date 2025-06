De nouveaux travaux au complexe Mohammed V ? Le vrai du faux

Des rumeurs ont circulé ces dernières heures selon lesquelles de nouveaux travaux seront lancés au complexe Mohammed V de Casablanca, ce qui a provoqué la colère des supporters du Wydad et du Raja.

Contacté par Le Site info, Karim Klaibi, le porte-parole de la commission de suivi du Complexe Mohammed V, a tenu à rassurer les fans des deux clubs, assurant que ces travaux concernent la pelouse du stade.

«Ces travaux concernent l’entretien de la pelouse, entamés le 13 mai dernier. La tenue des deux matchs amicaux du Wydad sur la pelouse du stade a empêché l’achèvement de ces travaux dans les délais prévus. La pelouse nécessite encore dix jours d’entretien pour atteindre le niveau de qualité souhaité», a-t-il expliqué.

A noter que le stade Mohammed V a rouvert ses portes récemment après plusieurs mois de fermeture pour cause de travaux. Il a accueilli des matchs du Raja et du Wydad, dont les matchs amicaux des Rouge et Blanc face au FC Séville et au FC Porto, en marge des préparatifs pour la Coupe du monde des clubs.

N.M.