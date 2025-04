Le complexe Mohammed V (déjà) vandalisé ! (PHOTO)

Des actes de vandalisme ont eu lieu mercredi au complexe Mohammed V de Casablanca, en marge du match qui a opposé le Raja de Casablanca au HUSA pour la 27ème journée de la Botola.

Comme constaté par Le Site info, d’importants dégâts matériels ont été enregistrés, quelques jours seulement après la réouverture du complexe. De nombreux sièges et sanitaires ont été détruits pendant la rencontre et des affrontements ont eu lieu entre certains supporters et les forces de l’ordre.

Ces actes de vandalisme auraient été commis par des supporters du HUSA, apprend-t-on.

Abdellatif Naciri, l’adjoint au maire de Casablanca chargé des affaires culturelles et sportives, a déploré ces incidents regrettables et exprimé son indignation face à ces délits, d’autant plus que le stade vient juste de rouvrir ses portes après plusieurs mois de fermeture pour réaménagement.

« C’est affligeant. Cela ne reflète en rien les valeurs des Marocains. Avec une telle mentalité, sommes-nous vraiment prêts à accueillir les prochaines échéances sportives ? », s’est-il insurgé.

Et d’ajouter: « Tu entres au stade, tu brandis des slogans et des banderoles insultantes envers les institutions et l’État, tu casses, tu voles… Puis tu sors te plaindre, pleurer et propager des contrevérités. Ce qui s’est passé, malheureusement, de la part de certains se réclamant des supporters du HUSA, nous oblige tous à faire front, avec fermeté, contre toute forme de violence, qu’elle soit matérielle ou morale, dans les stades, quelle qu’en soit l’origine. »

Pour Naciri, il est impératif d’intensifier la sensibilisation face à ce phénomène dangereux, afin d’éviter que cela ne compromette les efforts de l’État pour relever les défis sportifs à venir, promouvoir le développement et préserver les acquis du pays.

N.M.