Botola : trois équipes se partagent le fauteuil de leader

Par LeSiteinfo avec MAP

La JS Salmi a signé sa deuxième victoire de suite, après celle de la précédente journée chez l’Ittihad Tanger (2-0), en battant vendredi le Hassania Agadir par 1 but à 0.

L’équipe entrainée par Bouchaib Lembarki affiche ainsi ses ambitions pour jouer les premiers rôles lors de sa troisième saison chez l’élite.

Même son de cloche chez l’Union Touarga, large vainqueur chez le Mouloudia d’Oujda (3-1) et qui semble déterminée à faire mieux que la 8è place occupée lors de l’exercice écoulé.

La Renaissance Berkane a, elle, signé une victoire in-extremis à domicile face à l’Ittihad Tanger, qui avait pourtant mené le premier au score avant de concéder sa deuxième défaite de suite (2-1) dans les derniers souffles de la rencontre.

Le match au sommet de cette journée, disputé au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca entre le Raja et l’AS FAR a tenu toutes ses promesses en termes d’intensité et de rivalité, avant de se clore sur le score de parité (2-2). Les deux clubs s’étaient imposés la semaine passée contre le Youssoufia Berrechid pour le Raja (1-3) et le Chabab Mohammedia pour les Militaires (2-0).

Cette journée a été marquée également par le choc entre les nouveaux promus, la Renaissance Zemamra (RCAZ) et le Youssoufia Berrechid. La rencontre a finalement tournée en faveur de la RCAZ par 1 but à 0, qui engrange ainsi trois précieux points qui lui donnera une bouffée d’oxygène en ce début de saison.

Pour sa part, le FUS Rabat n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (0-0) à domicile face au Maghreb Fès. Les clubs rbati et fassi s’étaient imposés lors de la première journée face, respectivement, au Wydad Casablanca (2-0) et au Moghreb Tétouan (2-1).

En clôture de cette journée, le Wydad Casablanca a souffert avant de prendre le meilleur sur le Chabab Mohammedia (3-2) au stade El Bachir de la ville des fleurs.

Cette victoire, la première des Rouge et blanc en Botola sous l’ère Adil Ramzi est à même de booster le moral du club casablancais, qui joue sur plusieurs fronts cette saison (Botola, coupe du trône, ligue des Champions et African Football League).