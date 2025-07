La Renaissance Berkane reçoit le trophée de la Botola

La Renaissance de Berkane (RSB) a reçu, mercredi, le trophée de la Botola Pro D1 « Inwi » au titre de la saison 2024-2025, lors d’une cérémonie organisée au stade municipal de la ville, en présence de ses supporters venus nombreux partager l’ambiance de célébration du premier titre de champion du Maroc remporté par l’équipe orange.

Le trophée de la Botola Pro D1 a été remis au club berkani par le président de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), Abdeslam Belkchour, en présence d’une délégation officielle représentant la Fédération royale marocaine de football, dans une ambiance empreinte de joie et de fierté pour les résultats obtenus par l’équipe de l’Oriental cette saison.

Dans une déclaration à la presse, le président de la RSB, Hakim Benabdallah, a fait part de sa grande fierté et son honneur de voir l’équipe remporter cette saison les titres de la Coupe de la Confédération de la CAF et de la Botola Pro, outre sa qualification en finale de la Coupe du Trône, qualifiant cette saison d' »historique et d’exceptionnelle, reflétant ainsi les efforts considérables déployés à tous les niveaux ».

Il a souligné que cette performance est le fruit des efforts consentis par l’ensemble des composantes de l’équipe, joueurs, staff technique, médical et administratif, supporters, partenaires et médias, exprimant, dans ce sens, sa gratitude aux supporters du club, « premier soutien de l’équipe dans les différentes compétitions ».

Benabdallah a souligné que l’équipe a atteint un stade où elle ne pouvait plus se permettre d’erreurs ni de recul, et qu’il s’efforcerait de maintenir ce niveau de discipline et de performance au cours de la saison prochaine.

La cérémonie a été marquée par le lancement de feux d’artifice, alors que les joueurs et leurs familles ont célébré ce sacre aux côtés des supporters, dans une ambiance musicale et artistique qui a créé un spectacle exceptionnel.

Parallèlement à cette cérémonie, le gouverneur de la province de Berkane, Abdelhamid Chnouri, a reçu les membres du club au siège de la préfecture lors d’une réception officielle, en présence notamment de figures sportives et de responsables sécuritaires, au cours de laquelle les joueurs de l’équipe et les staffs technique et administratif ont été honorés.

Il s’agit du premier titre glané par la Renaissance Berkane en Botola Pro D1, après un long parcours marqué par une progression constante et une ascension fulgurante, au cours de laquelle le club s’est illustré ces dernières années sur la scène continentale et nationale, ce qui en fait l’un des clubs les plus stables en termes de performances et de résultats. L’équipe a déjà remporté trois Coupes du Trône en 2018, 2021 et 2022, et a terminé deuxième de la Botola Pro D1 à deux reprises. Cette saison, il a confirmé sa place parmi les piliers du football national, après avoir réalisé un doublé historique grâce à sa discipline tactique et à sa solidité collective.

S.L.