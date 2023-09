Mercato : Amrabat à Manchester United, c’est quasiment fait

L’international marocain Sofyan Amrabat est tout proche de rejoindre officiellement Manchester United. Plusieurs sources soulignent que le club mancunien a trouvé un accord avec le joueur ainsi qu’avec son club, la Fiorentina.

Le joueur sera prêté cette saison à Manchester jusqu’en juin 2024 pour la somme de 10 millions d’euros. Manchester devra payer 20 millions d’euros supplémentaires, en plus de 5 millions d’euros additionnels s’il souhaite garder l’international marocain.

Sofyan Amrabat, new Manchester Utd player as revealed earlier — here we go confirmed 🔴🇲🇦 #MUFC

Loan deal on €10m fee plus buy clause for June 2024 worth €20m plus €5m add-ons if Man United want Sofyan to stay on long term.

On his way to Manchester shortly 🧨✨ pic.twitter.com/oYFRqWKh0V

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023