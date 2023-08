Bounou, Ziyech, Amrabat…ces héros qui méritaient mieux

Lorsque le Real Madrid a annoncé, il y a une dizaine de jours, que son gardien de but était victime d’une grave blessure et qu’il allait être forfait quasiment toute la saison, les médias ont rapidement lancé des rumeurs sur une possible arrivée de Yassine Bounou pour le remplacer.

Il est vrai que voir cette star marocaine garder les cages du club le plus titré au monde aurait mis du baume au cœur à tous les Marocains qui suivent la Liga avec passion. Cela aurait même été un juste retour des choses après l’exploit des Lions de l’Atlas au Qatar, après avoir, notamment, éliminé la Roja aux tirs aux buts. Mais Bounou a finalement choisi l’Arabie Saoudite. Un choix bien évidemment financier, mais aussi un choix de cœur, car le portier marocain tient absolument à disputer la CAN en janvier 2024 avec le Maroc, chose que le Real ne l’aurait pas autorisé à faire.

Bounou évolue désormais dans le championnat de Ronaldo, Neymar, Benzema, Kanté et Mané… Il s’agit certes de grandes pointures du ballon rond, mais en fin de carrière… Yassine Bounou, 32 ans, héros du dernier Mondial, a encore de longues années devant lui. C’est pour cela qu’on aurait, malgré tout, préféré le voir dans les buts du plus prestigieux club au monde.

Et que dire de tous nos guerriers qui ont brillé au Qatar ? Sofyan Amrabat n’a toujours pas atterri dans un grand club. Hakim Zyiech a finalement opté pour Galatasaray. Soufiane Boufal et Romain Saiss sont allés au Qatar. Quant à Ounahi, il a choisi Marseille.

Force est de constater qu’il s’agit d’une triste moisson pour des joueurs qui se sont hissés en demi-finale de la Coupe du monde. Mais la relève est là. Abdessamad Ezzalzouli a été maintenu au Barça et grapille du temps de jeu. Nayf Aguerd carbure à West Ham. Achraf Hakimi reste un pilier incontournable du PSG. De bon augure avant la Coupe d’Afrique !

