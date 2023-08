Mondiaux d’athlétisme: le Marocain El Guesse qualifié en demi-finales du 800 m

Par LeSiteinfo avec MAP

L’athlète marocain Abdelati El Guesse s’est qualifié mardi pour les demi-finales du 800 m, comptant pour les Championnats du monde d’athlétisme de Budapest.

El Guesse, engagé dans la 6ème série de qualification, a terminé la course à la 1ère place avec un chrono de 1min 45sec 24/100è, devant le Suédois Andreas Kramer (1:45:42) et l’Algérien Slimane Moula (1:45:76).

L’autre Marocain Oussama Nabil a été éliminé après s’être classé 7ème de la 7ème série, avec un chrono de 1min 47sec 79/100è.

Les trois premiers de chacune des sept séries, ainsi que les athlètes ayant les trois meilleurs chronos, se sont qualifiés directement pour les demi-finales, prévues jeudi soir. La finale est programmée samedi prochain.

Le Maroc, représenté aux Championnats du monde (Budapest-2023) par 17 athlètes (12 hommes et 5 dames), avait remporté 31 médailles lors de ses 18 précédentes participations aux Mondiaux d’athlétisme, dont 11 en or, 12 en argent et 8 en bronze, décrochés par 14 athlètes.

