Botola: après une saison à oublier, le Raja prêt à se rattraper

Par LeSiteinfo avec MAP

Après être sorti bredouille d’une saison compliquée, le Raja de Casablanca ambitionne, lors de la saison 2023-2024 de la Botola Pro D1 « Inwi », de se racheter et de faire oublier à ses fans plusieurs déconvenues.

Ayant terminé la saison à la 5ème place du championnat marocain avec 44 points, très loin du champion l’AS FAR (67 points) et son dauphin et rival historique du Raja, le Wydad de Casablanca (66 points), le Raja a été relégué de la course pour le titre, plusieurs journées avant la fin de la Botola, ce qui ne correspond pas à l’ambition de l’équipe casablancaise de jouer les premiers rôles chaque saison.

A l’échelle continentale et arabe, ce n’était guère mieux avec des éliminations en quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique et de la Coupe du Roi Salmane des clubs champions.

Les Verts ont pourtant réussi à se hisser jusqu’en finale de la Coupe du Trône mais ont fini par s’incliner contre la Renaissance de Berkane.

Cette saison blanche a littéralement déçu les fans du Raja qui voyaient leur équipe retrouver le chemin des succès et renouer avec les titres nationaux et internationaux.

Sous la présidence de Mohamed Boudrika, qui a été élu la saison dernière à la tête du club casablancais en remplacement d’Aziz El Badraoui, et avec le coach allemand Josef Zinnbauer sur le banc, les Verts espèrent renouer avec les podiums et en finir avec les désillusions.

Nommé à la tête du Raja à la fin de la saison dernière, en remplacement du Tunisien Mondher El Kebaier, le technicien allemand affiche clairement son ambition de mener son équipe aux sacres nationaux (Botola et Coupe du Trône) et de se battre pour les compétitions africaines.

Selon Zinnbauer, il est important pour les joueurs d’avoir une culture de la gagne et d’être armés d’une grande ambition de réaliser de bons résultats afin de ravir les fans du clubs.

Louant la qualité de son effectif et le niveau des joueurs qui disputeront la saison 2023-2024, le coach du Raja a, par ailleurs, souligné l’importance de renforts dans le secteur offensif.

Si plusieurs joueurs comme Abdelilah Medkour, Oussama Soukhane, Marouane Hadhoudi et Zakaria Hadraf ont quitté le navire des Verts lors du Mercato estival, le Raja peut compter sur de nouvelles recrues pour apporter une réelle valeur ajoutée à l’effectif du club et de la qualité en termes de jeu.

Le club casablancais a réussi notamment à s’attacher les services d’Adam Ennafati, en provenance de l’AS FAR, Abdellah Khafifi (Um Salal, Qatar) Hashim Domingo ( Mamelodi Sundowns, Afrique du Sud), Youssef Belamri (FUS de Rabat), Mehdi Moubarik en prêt d’Al Aïn émirati, ou encore l’Egyptien Amr Ouarda. Le Raja a, par ailleurs, réussi à prolonger son gardien de but, Anas Zniti, pour une durée de deux ans.

Le principal défi pour le Raja sera de réussir l’intégration des nouveaux joueurs, et de motiver les cadres de l’équipe pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes afin qu’ils aident le club à renouer avec les titres.

La condition physique des joueurs sera également l’un des défis de taille auxquels sera confronté le club casablancais après un été particulièrement chargé. En effet, suite à sa défaite en finale de Coupe du Trône face à la Renaissance de Berkane le 28 juillet, le Raja a rapidement enchainé avec la Coupe du Roi Salmane des clubs champions 2023 de football en Arabie Saoudite, où il a quitté la compétition en quart de finale face à Al Nasr.

Pour améliorer la condition physique des joueurs et leur épargner les blessures à répétition, le Raja vient de recruter un nouveau préparateur physique, le Français William Salvadori. L’objectif sera de permettre aux joueurs d’être plus endurants et résilients face à l’enchainement des matchs dans les différentes compétitions.

Lors de la première journée de la saison 2023-2024 de la Botola Pro D1 « Inwi », le Raja de Casablanca sera opposé dimanche au nouveau promu Youssoufia Berrechid, avec l’ambition d’entamer de la meilleure manière sa quête d’un 13è titre de championnat national.

S.L.