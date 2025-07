CAN Féminine: les déclarations de Jorge Vilda avant Maroc-Zambie

L’entraineur de la sélection nationale féminine de football, Jorge Vilda, a mis en avant, vendredi à Rabat, le potentiel des Lionnes de l’Atlas, capables de signer une bonne performance lors de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue du 05 au 26 juillet au Maroc, bien que « l’enjeu reste de taille ».

S’exprimant lors de la conférence de presse d’avant match contre la Zambie, samedi au stade Olympique de Rabat, en ouverture de cette CAN, Vilda a indiqué que le groupe a beaucoup progressé et peut aller loin dans la compétition, ajoutant que les préparatifs se sont bien déroulés en prévision de cette compétition.

Concernant le match contre la Zambie, il a fait remarquer que « la première rencontre est toujours importante pour la suite de la compétition, mais le plus important pour nous c’est de signer une bonne performance et finir en tête de notre groupe », relevant que « nous allons faire face à une équipe zambienne en forme qui regroupe les meilleures joueuses de la compétition ».

« Nous sommes prêts pour le match face à la Zambie et donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain », a-t-il expliqué, rappelant que « l’équipe nationale a réalisé un très bon résultat lors de la précédente édition de la CAN en disputant la finale, un exploit qui va nous permettre de continuer à progresser et de faire de notre mieux pour réaliser notre objectif ».

La capitaine de l’équipe nationale féminine, Ghizlane Chebbak a, de son côté, affirmé qu’ »à travers notre participation à cette édition, nous ambitionnons de donner une bonne image du football féminin et de son développement au Maroc », notant que « nous nous sommes bien préparées et le groupe va faire de son mieux pour évoluer dans cette compétition ».

« Le football féminin connaît un progrès important au Maroc, qui est le fruit d’un travail intense. Cela constitue une motivation supplémentaire pour nous de continuer à écrire l’histoire du football féminin marocain », a-t-elle précisé, ajoutant que « la qualification à la finale lors de la précédente édition nous a permis d’acquérir plus d’expérience ».

Les Lionnes de l’Atlas évolueront dans le groupe A de cette CAN aux côtés de la Zambie, du Sénégal et de la RD Congo.