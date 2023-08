VIDEO : Quand un journaliste saoudien offre une montre de luxe à Fabinho

La vidéo circule sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. On y voit un journaliste saoudien nommé Ibrahim Al Firyaan et surnommé le « Roi des flashs » en Arabie Saoudite offrir une montre à Fabinho, joueur brésilien qui évoluait la saison dernière à Liverpool et qui porte désormais les couleurs d’Al Ittihad.

Fabinho a été très surpris de voir le journaliste lui mettre la montre à la main. « Vraiment ? » s’est interrogé le joueur. Fabinho était tellement sous le choc qu’il a laissé tomber la montre par terre avant de la ramasser et remercier le journaliste. Une séquence que l’on peut voir que dans les pays du Golfe…