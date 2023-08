VIDEO: Youssef En-Nesyri marque son premier but en Liga cette saison

Premier match et premier but de l’inévitable attaquant marocain Youssef En-Nesyri avec son club du FC Séville. Le joueur du club andalou a profité d’un centre millimétré de son co-équipier Suso pour inscrire un joli but de la tête. Un but qui n’empêchera malheureusement pas le club andalou de perdre le match à domicile face au FC Valence (1-2).

Pour rappel, En-Nesyri a disputé 197 matchs en Liga depuis son arrivée en première division en 2018. Il a marqué 53 buts et accordé 8 passes décisives. Soulignons enfin que le FC Séville est le 3e club d’En-Nesyri en Espagne après Malaga et Léganes.