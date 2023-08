Wydad: Adil Ramzi fait une demande à Said Naciri

Adil Ramzi tient à ce que Said Naciri effectue certains transferts dont le Wydad de Casablanca a besoin.

Selon une source de Le Site info, l’entraîneur du WAC a demandé à son président de recruter deux défenseurs et un attaquant, d’autant plus que le club s’apprête à jouer sur plusieurs fronts la saison prochaine.

«Adil Ramzi ne lâche pas Said Naciri et tient à ce que ces recrutements soient actés dans les plus brefs délais. L’effectif doit être renforcé afin de rattraper les échecs de la dernière saison», précise notre source.

A noter que le coach a analysé l’équipe lors de sa participation à la Coupe du roi Salmane des clubs arabes et soulevé des difficultés au niveau de la défense et de l’attaque.

H.M.