Mondial féminin: Youssef Chippo réagit au parcours des Lionnes de l’Atlas

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine féminine de football a signé une performance historique au terme de sa première participation à une Coupe du monde, a indiqué l’ancien international marocain, Youssef Chippo.

Les Lionnes de l’Atlas ont réalisé un parcours remarquable lors de leur participation au mondial qui se déroule en Australie et en Nouvelle-zélande malgré leur élimination en huitièmes de finale face à la France, signant une performance qui restera dans les annales de l’histoire du football marocain, a affirmé l’ex joueur du FC Porto et de Coventry City, dans une déclaration à la MAP.

En dépit du manque d’expérience dans ce type de rendez-vous, la sélection marocaine a réussi un grand exploit, fruit des actions menées depuis des années pour le développement du football féminin national, a-t-il fait observer, notant que cette participation en Coupe du Monde va permettre aux Lionnes de l’Atlas et au foot féminin en général de gagner en maturité et en expérience.

Les joueuses marocaines ont fait preuve d’une grande volonté et détermination lors des matchs de cette compétition, a relevé l’ancien milieu défensif, mettant en valeur leur grand talent et les belles prestations qu’elles ont livrées durant ce Mondial.

A l’instar des exploits réalisés par l’équipe première masculine et les autres sélections nationales, les Lionnes de l’Atlas, à la faveur de leur prouesse lors de cette grand-messe footballistique, sont devenues une source d’inspiration et de motivation pour la promotion de la chose sportive en général et du football féminin en particulier, a-t-il noté.

Désormais, l’accent doit être mis sur le championnat national féminin, afin d’offrir aux joueuses et aux jeunes talents la possibilité d’améliorer leur niveau et de faire étalage de leurs talents dans un cadre professionnel, a-t-il souligné.

S.L