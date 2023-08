Le PSG s’offre un attaquant

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Paris Saint-Germain (PSG) a annoncé, lundi, le recrutement de l’attaquant portugais Gonçalo Ramos dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison prochaine avec option d’achat.

« Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais de 22 ans est prêté, avec option d’achat, jusqu’à la fin de la saison », a écrit le club parisien dans un communiqué.

« C’est une grande fierté et un immense bonheur de rejoindre le Paris Saint-Germain », a déclaré Gonçalo Ramos. Le PSG est l’un des plus grands clubs au monde avec l’un des meilleurs effectifs », a-t-il indiqué, cité dans le communiqué.

Ramos, qui évoluait au Benfica Lisbonne, son club formateur, devient la huitième recrue estivale du club parisien après les défenseurs Milan Skriniar et Lucas Hernandez, les milieux Manuel Ugarte et Cher Ndour, les attaquants Marco Asensio et Lee Kang-in et le gardien Arnau Tenas.

S.L.