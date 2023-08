Botola: le président de l’IRT jette l’éponge

Le président de l’Ittihad Riadhi de Tanger (IRT), Mohamed Cherkaoui, a subitement décidé de jeter l’éponge. Cette soudaine démission a été annoncée par Mohamed Cherkaoui lui-même, via sa page officielle Facebook, avec le commentaire suivant : »Bismillah Arrahmane Arrahim, en ma qualité de président de l’IRT, j’annonce ma démission de toutes les responsabilités que j’ai assumées avec honneur, sincérité et abnégation ».

Et de souligner: « J’ai toujours eu l’honneur d’avoir été au service de ma chère ville et de celui de mon cher club. Cependant, après tout cela, et après longue et mûre réflexion, j’ai décidé de démissionner de toutes mes prérogatives. Merci! ».

Rappelons que l’équipe de la capitale du Détroit est en tête de la liste d’autres clubs de la Botola Pro qui pâtissent d’endettements, résultant de divers différends financiers. Ainsi, la Ligue nationale de football professionnel avait récemment révélé le nombre de dettes dont doivent s’acquitter les équipes marocaines, précisant que celles de l’IRT ont atteint la somme astronomique de plus de 44 millions de dirhams.

A noter également que l’IRT a terminé la saison footballistique précédente de la Botola Pro à la 14ème place, en ayant engrangé 29 points.

Larbi Alaoui