VIDEO : ce qu’a dit Hervé Renard avant le match contre le Maroc

Hervé Renard, sélectionneur de l’équipe de France a fait part de son ressenti avant le match contre le Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde. « Quand on se qualifie pour les huitièmes de finale, c’est qu’on a beaucoup de qualités. L’équipe du Maroc n’est pas là par hasard, donc à nous de bien nous préparer », souligne Hervé Renard.

« Aujourd’hui, vous voyez qu’il n y a pas beaucoup de nations qui sont allées en demi-finale de la coupe du monde masculine, et les huitièmes de la coupe féminine. Il y a les Pays-Bas, la France et le Maroc. Donc, on peut dire que le Maroc des meilleures nations de football mondial, et c’est tout à son honneur, et ce n’est pas fini, parce qu’il y a des infrastructures magnifiques, il y a des joueuses et joueurs de grande qualité. Ils savent travailler de façon très professionnelle, n’oubliant aucun paramètre qui fait partie du football de haut niveau, donc voila, c’est le résultat d’un travail remarquable de plus d’une dizaine d’années », note l’ex-sélectionneur de l’équipe du Maroc.