Nouveau coup dur pour Hakim Ziyech

Mauricio Pochettino a écarté Hakim Ziyech de la liste qui s’envolera pour les Etats-Unis dans le cadre des préparatifs pour la prochaine saison.

En plus du Marocain, Pierre-Emerick Aubameyang et Romelu Lukaku ne figurent pas non plus sur la liste.

La décision de Pochettino prouve davantage que Hakim Ziyech n’a plus sa place au sein des Blues et ne fait pas de ses plans à l’avenir.

Rappelons que Ziyech, sur son compte Instagram, avait posté une photo de ses jambes pendant un entraînement individuel et a écrit : «Un problème au genou dites-vous ?», en plus de deux émojis pleurant de rire.

Le joueur balaie ainsi d’un revers de main les rumeurs selon lesquelles il aurait échoué au niveau de la visite médicale pour signer à Al Nassr à cause d’un problème au genou. Les deux parties ne se seraient donc pas mis d’accord sur certaines clauses du contrat, ce qui aurait capoté le transfert.

A noter que le joueur de Chelsea était vraiment très proche, l’hiver dernier, de rejoindre le club de la capitale et s’était même rendue à Paris, dans l’attente d’un accord. Sauf que Chelsea n’aurait pas envoyé les bons papiers à temps pour homologuer l’opération auprès de la LFP. Chelsea aurait envoyé plusieurs fois de mauvais documents, et en retard.

Le Lion de l’Atlas est sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2025. Le club anglais exige pas moins de 10 millions d’euros pour le céder.

H.M.