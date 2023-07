De grands changements se dessinent dans les rangs du Wydad

Le président du Wydad de Casablanca a décidé d’entamer une nouvelle étape en effectuant de grands changements au sein des rangs de l’équipe afin de préparer celle-ci pour la prochaine saison de la Botola Pro.

Et selon une source concordante de Le Site Info, Saïd Naciri est fortement affecté et furieux des résultats catastrophiques du WAC en Botola Pro et, particulièrement, de la défaite contre le Raja de Casablanca en demi-finale de la Coupe du Trône.

Aussi, le président du WAC a-t-il décidé d’écarter plusieurs joueurs wydadis et, en contrepartie, d’en recruter d’autres susceptibles d’apporter une véritable valeur ajoutée aux Rouge et Blanc, a précisé la même source. Celle-ci a également souligné que Naciri œuvre à trouver un nouvel entraîneur au lieu et place du Belge Sven Vandenbroeck, en sus de se séparer de certains footballeurs qui n’ont pas su, ni pu ajouter une plus-value à l’équipe, lors de la saison écoulée.

De leur côté, les supporters du WAC attendent avec impatience ce qui va advenir des prochaines décisions de Saïd Naciri, sachant que pour de nombreux Ultras, c’est à lui qu’incombe la responsabilité du bilan inhabituel et désastreux des piètres résultats obtenus par les Wydadis.

Larbi Alaoui