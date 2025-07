WAC: vers un départ de Boutouil et Harkass ? Benhachem tranche

Mohamed Amine Benhachem, l’entraîneur du Wydad de Casablanca, a tranché au sujet de Abdelmounaim Boutouil et Jamal Harkass.

Selon une source sûre de Le Site info, le duo serait sur le départ, surtout après les prestations, jugées modestes, des deux joueurs en Coupe du monde des clubs. De plus, le WAC, qui souhaite renforcer sa ligne défensive, a recruté les deux défenseurs Guilherme Ferreira et Bart Meijers, ce qui aurait scellé le sort de Harkass et Boutouil.

Benhacham a ainsi accepté le départ des deux joueurs marocains, au cas où des offres intéressantes sont formulées, mais exige le recrutement d’un autre défenseur.

Rappelons que le coach a ajouté de nouveaux noms à la liste des joueurs qui quitteront le Wydad lors de ce mercato estival.

Selon une source de Le Site info, Benhachem ne souhaite pas conserver Mounir Habbach et Hamza Sakhi et ne s’oppose pas au départ du défenseur Nabil Marmouk, prêté la saison dernière au club saoudien d’Abha, et du jeune joueur Mohamed El Ouardi.

La même source indique que le recrutement du duo défensif central, le Néerlandais Bart Meijers et le Brésilien Guilherme Ferreira, pousse Benhachem à envisager sérieusement le départ de Marmouk, d’autant que le club d’Abha a déjà manifesté son envie de le garder.

Toujours à la demande de Benhachem et du directeur technique Hassan Benabicha, le Wydad envisage de prêter plusieurs jeunes joueurs pour leur permettre d’acquérir de l’expérience, notamment Ayman Bechar, Omar Farouk, Ibrahim El Afouri, ainsi que les deux recrues en provenance du Chabab Mohammedia, Mohamed Jedidi et Ahmed Ghilouf.

Parmi les autres départs actés figurent les Brésiliens Pedrinho et Arthur, le défenseur Ayman Dairani, Saifeddine Bouhra, Zakaria Ghilan et Ismaïl Benktib, prêtés la saison passée au MAT, et Mickaël Malsa, peu utilisé en raison des séquelles d’une grave blessure.

Walid Nassi quittera également le club, tout comme le latéral gauche Zakaria Nacik et Hicham Ait Brahim, de retour de prêt. Le Wydad ne s’oppose pas non plus à un transfert du Tanzanien Sulaiman Mwamnyemo, à condition de recevoir une offre satisfaisante.

