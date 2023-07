Coupe du Trône: la RSB rejoint le Raja en finale

Par LeSiteinfo avec MAP

La Renaissance de Berkane (RSB) a rejoint le Raja de Casablanca en finale de la Coupe du Trône de football (saison 2021-2022), en battant le FUS de Rabat par 5 tirs au but à 4 (1-1 après prolongations), en demi-finale dimanche au complexe sportif de Fès.

Les Oranges ont ouvert le score dès la 2e minute grâce à Youssef Zghoudi, alors que le club rbati a égalisé au temps additionnel (90+7) par le biais de Marouane Louadni.

Le Raja de Casablanca s’est qualifié pour la finale, plus tôt dans la soirée, en s’imposant face au Wydad de Casablanca par 1 but à 0, au Complexe sportif Mohammed V, grâce à un but contre son propre camp d’Arsene Zola (18 e ).

