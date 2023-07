Finale de la CAN U23: circulation interdite près du complexe Moulay Abdellah

La commune de Rabat a pris une décision à l’occasion de la finale de la CAN U23, qui opposera ce samedi le Maroc à l’Egypte au complexe Moulay Abdellah.

La circulation sera interdite de 16h à 23h30 sur la Route nationale n°1, au niveau du tronçon de Bni Mtaâ et la déviation vers l’autoroute Rabat-Casablanca. L’interdiction concerne les voitures qui circulent entre Rabat et Témara dans les deux sens.

Sont exclues de cette décision, sous réserve de présentation de billets de match, les voitures arrivant de la ville de Rabat et se dirigeant vers le parking nord (de la porte 2 à la porte 15) du Complexe Sportif Moulay Abdallah, ainsi que les voitures en provenance de la ville de Témara et se dirigeant vers le parking sud (de la porte 16 à la porte 24). L’interdiction ne concerne pas non plus les autocars à destination de la gare routière de Rabat et les bus transportant les supporters vers le complexe.

Rappelons que le coup d’envoi de la finale Maroc-Egypte sera donné à 21h.

