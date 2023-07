Mehdi Nafti critiqué après ses propos sur Walid Regragui

L’ancien international tunisien et ancien entraîneur du Wydad de Casablanca, né en France et en possédant la nationalité, s’est permis de s’en prendre au sélectionneur national, Walid Regragui, et a émis des doutes sur les compétences de celui-ci.

De même que le Franco-tunisien a prétendu que la victoire du WAC en Ligue des champions de la CAF, l’année dernière, a été uniquement due à ce qu’il a appelé le « système défensif » que Walid Regragui, alors entraîneur des Rouge et Blanc, a appliqué et recommandé aux joueurs wydadis.

Mehdi Nafti a également adressé un message « chiffré » à l’entraîneur des Lions de l’Atlas, dans un entretien accordé au site égyptien « Ila kora », prétendant encore que lors de la finale de la Ligue des champions de la CAF, le Wydad a marqué un but contre l’équipe égyptienne d’Al Ahly, pour ensuite se replier en défense.

« Puis les joueurs wydadis ont tout fait pour perdre du temps et ont tenté de ‘tuer’ le jeu et de tomber par terre. C’est de cette façon qu’ils ont joué lors de la finale 2022 et ont inscrit deux buts, puis ont laissé le ballon à Al Ahly. Cette stratégie du WAC a réussi l’année dernière, mais a échoué cette fois-ci », a cru « bon » préciser le Franco-tunisien.

Celui-ci a complètement oublié ses nombreux échecs, pour l’heure, dans toutes les expériences qu’il a tentées en tant qu’entraîneur.

Comme il a surtout été lourdement à côté de la plaque, concernant les performances de notre sélectionneur national, le coach des Lions de l’Atlas qui, avec « wlidatou », est parvenu à mener son équipe en demi-finales de la Coupe du monde Qatar 2022 et d’avoir réussi, avec l’art et la manière, à obtenir la 4ème place de cette grand-messe footballistique.

Rappelons à ce Mehdi Nafti, dont la mémoire paraît si courte et dont le parcours d’entraîneur est tellement brinquebalant, que cet exploit historique des Lions de l’Atlas est le premier du genre, auquel aucune sélection africaine et arabe n’est jamais parvenue auparavant!

Larbi Alaoui