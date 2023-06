Le nom de Yassine Bounou cité dans un feuilleton égyptien (VIDEO)

Des pages du réseau social Instagram ont tenu a saluer, encore une fois, le vif intérêt porté par le petit écran égyptien au Lion de l’Atlas Yassine Bounou, dont le nom été cité dans le feuilleton « Assafara » (Le sifflet), diffusé pendant le dernier mois sacré de Ramadan.

Ainsi, dans une séquence d’un épisode de ce feuilleton égyptien, le nom du gardien de la tanière des Lions de l’Atlas et de Séville FC a été évoqué comme symbole des excellents gardiens de but, aussi bien au niveau du monde arabe qu’à celui de la planète.

L’on se rappelle avec grande admiration des prouesses de Yassine Bounou au sein la sélection nationale lors de la Coupe du monde Qatar 2022 et de ses arrêts décisifs pendant les rencontre contre la Roja espagnole et la Seleçâo das Quinas portugaise où il a été désigné l’homme du match. Comme l’on se souvient de sa grande contribution, aux côtés des autres Lions de l’Atlas, à l’exploit historique réalisé par le Maroc, qualifié aux demi-finales du Mondial et sa quatrième place amplement méritée dans le gotha du football international.

En sus de ces performances, Bounou a rivalisé avec les plus grands de sa catégorie en vue de l’obtention du titre du meilleur gardien du monde. Titre qui a été attribué par la FIFA à Thibaut Courtois, gardien des Diables rouges belges et du Real Madrid. La 2ème position a été détenue par le gardien argentin Emiliano Martinez, alors que notre Lion de l’Atlas a occupé la 3ème position comme meilleur gardien de but.

Et ce n’est pas tout concernant les prestations et les titres de Yassine Bounou! En effet, celui-ci a été l’un des artisans de la victoire de Séville FC contre l’AS Roma, lors de finale de la Ligue Europa, jouée à Budapest, capitale de la Hongrie, et remportée par l’équipe espagnole.

Cette dernière doit une fière chandelle à son gardien marocain qui a réussi de très beaux arrêts pendant le match avec, en bonus, deux arrêts de tirs au but. Prouesses qui ont valu à Yassine Bounou d’avoir été logiquement, et de nouveau, désigné homme du match!

Larbi Alaoui