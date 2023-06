Mohamed Aboutrika célèbre le sacre d’Al Ahly… en jellaba (PHOTO)

Mohamed Aboutrika a invité plusieurs animateurs et consultants de beIN Sports, dont les Marocains Youssef Chippo et Abdelaziz Bennij, après le sacre d’Al Ahly en Ligue des champions face au Wydad de Casablanca. A cette occasion, l’ancien international égyptien a porté une jellaba marocaine.

Plusieurs photos de la cérémonie ont fait le tour de la Toile, ne manquant pas de faire réagir les Marocains qui ont loué le choix vestimentaire d’Aboutrika. Ce n’est pas la première fois d’ailleurs que l’ancien joueur s’affiche en jellaba.

Rappelons qu’Al-Ahly du Caire, vainqueur à l’aller par 2 buts à 1, a remporté la Ligue des Champions de la CAF, après son match nul (1-1) devant le Wydad de Casablanca, tenant du titre, en finale retour dimanche au Complexe sportif Mohammed V.

Les Rouges ont ouvert le score dès la 28e minute grâce à Yahya Attiat Allah, alors que les Egyptiens ont égalisé par le biais de Mohamed Abdelmoumen (78e).

Il s’agissait du troisième face à face entre le WAC et Al-Ahly en finale de Ligue des champions après les éditions de 2017 et 2022.

Le Wydad de Casablanca cherchait à remporter sa deuxième couronne consécutive et la 4è de son histoire, après ses titres en 1992, aux dépens d’Al Hilal du Soudan, et de 2017 et 2022 face à Al-Ahly. Les Egyptiens d’Al-Ahly ont décroché leur onzième trophée.

H.M.