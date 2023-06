Youssef Mokhtari tout près de rejoindre le Raja

L’ancien international marocain, possédant aussi la nationalité allemande, Youssef Mokhtari, n’est pas loin de faire partie du staff technique du Raja de Casablanca.

Et des sources fiables de Le Site info assurent que l’ami intime du sélectionneur national, Walid Regragui, est un candidat sérieux qui peut bien rejoindre le staff technique du club des Verts, aux côtés de Josef Zinnbauer, l’entraîneur allemand.

Plusieurs facteurs plaident en faveur de Youssef Mokhtari dont le principal, sans doute, réside dans sa maîtrise parfaite de la langue de Goethe, puisque l’une de ses missions au sein de l’équipe rajaouie serait d’être l’intermédiaire idéal entre le coach allemand et les joueurs.

Par ailleurs, le natif de Béni Sidel (province de Nador) le 5 mars 1979 s’apprête à obtenir son diplôme d’entraîneur A-CAF, qui lui permettra de coacher des équipes aussi bien du Royaume que celles d’autres pays de notre continent.

En sus de son prochain diplôme, Youssef Mokhtari a une longue et très riche expérience sur les terrains du ballon rond, en tant qu’ancien Lion de l’Atlas (2003-2008) et ex-footballeur ayant évolué au sein de plusieurs équipes allemandes, 10 au total, du FC Metz (France) et même de l’équipe qatarie d’Al-Rayyan Sports Club.

Concernant la sélection nationale, Mokhtari compte parmi les footballeurs de « la génération d’or » qui sont parvenus à la finale de la CAN 2004, sous la férule de l’entraîneur Baddou Zaki, l’ancien excellent gardien de la tanière de l’Association Sportive de Salé, d’abord, puis du Wydad de Casablanca et, la cerise sur le gâteau, des Lions de l’Atlas pendant de longues années.

A rappeler que Youssef Mokhtari est un fervent supporter du Raja, un atout supplémentaire sérieux qui laisse penser qu’il serait bientôt le prochain assistant de Josef Zinnbauer, entraîneur de l’équipe des Verts. En compagnie du staff technique composé, entre autres cadres, d’un analyste de données et d’un entraîneur des gardiens de but.

Larbi Alaoui