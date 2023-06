Marine El Himer de nouveau en couple avec Azeddine Ounahi ? (PHOTO)

Marine El Himer et Azeddine Ounahi ont-ils recollé les morceaux ? Selon le site spécialisé en infos people Pure Break, la star de téléréalité aurait été aperçue avec le joueur de l’Olympique de Marseille dans un restaurant à Marrakech.

Le média français est également revenu sur les confidences du célèbre blogueur français Aniss Zitouni, plus connu sous le nom d’Aqababe, sur la vie sentimentale de la Franco-Marocaine.

On apprend ainsi qu’avant d’être en couple avec Ounahi, Marine aurait tenté, en vain, d’approcher Ahmed Réda Tagnaouti, le gardien de but du Wydad de Casablanca, et Nayef Aguerd, le joueur de West Ham. En revanche, elle aurait eu une aventure avec Achraf Bencharki. «Elle veut à tout prix sortir avec un joueur marocain », précise le blogueur.

Rappelons que Azeddine Ounahi est actuellement au Maroc où la sélection nationale est en stage de préparation. Les Lions de l’Atlas ont joué contre le Cap Vert lundi dernier et s’envoleront à Johannesburg où ils croiseront le fer avec l’Afrique du Sud pour le compte des éliminatoires de la CAN 2024.

Ounahi a dû mettre un terme à sa saison suite à une blessure contractée lors du match Maroc-Brésil.

H.M.