OM: Ounahi poussé vers la sortie ? Ce que l’on sait

Plusieurs sources ont affirmé depuis quelques jours que Azzedine Ounahi serait poussé vers la sortie à l’Olympique de Marseille. Ces mêmes sources affirment que Mehdi Benatia, directeur sportif de l’OM voudrait l’écarter.

Contacté par Le Site info, Mehdi Benatia a donné sa version des faits : « si le joueur a des contacts à l’étranger on respectera son choix s’il veut partir. Il n’a pas été écarté et on a beaucoup de respect pour lui. », souligne l’ex capitaine des Lions de l’Atlas.

Azeddine Ounahi (24 ans) est un des meilleurs joueurs de l’équipe nationale du Maroc. Il avait réalisé une Coupe du monde exceptionnelle en décembre 2022 tapant notamment dans l’œil du sélectionneur d’Espagne, Luis Enrique.

La valeur marchande du joueur sur Transfermarket est passé de 3.5 millions à 15 millions d’euros après le Mondial. Elle est actuellement de l’ordre de 12 millions d’euros. Le milieu de terrain est sous contrat avec l’OM jusqu’au 30 juin 2027.