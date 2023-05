Ziyech quitte Chelsea sans saluer les supporters (VIDEO)

L’international marocain Hakim Ziyech a certainement fait ce dimanche sa dernière apparition avec le club londonien de Chelsea. Encore une fois, Ziyech n’a pas disputé la moindre minute lors du match opposant Chelsea à Newcastle (1-1). Il a quitté la pelouse de Stamford Bridge sans saluer les supporters.

Ziyech a été très peu utilisé par tous les entraîneurs qui se sont succédés sur le club de la capitale (Thomas Tuchel, Graham Potter et Franck Lampard). Il n’a marqué aucun but et a délivré 3 passes décisives seulement. Chelsea a aussi clairement affirmé sa volonté de se séparer du joueur. L’ailier marocain qui a fait une excellente coupe du monde avec les Lions de l’Atlas doit rebondir au plus vite lors du prochain mercato estival.