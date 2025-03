Un message de Hakim Ziyech sème le doute (PHOTO)

Au lendemain du match Niger-Maroc, Hakim Ziyech a partagé des photos de lui sur son compte Instagram, accompagnées d’une légende qui a interpellé les supporters des Lions de l’Atlas.

L’international marocain, qui s’affiche sur l’un des trois clichés au bord d’une piscine, a écrit : «Ils auront encore besoin de toi. Assure-toi juste de ne pas oublier comment ils t’ont traité».

Cette publication, qui a cumulé de nombreux likes, a suscité la polémique et enflammé la Toile. La plupart estiment en effet que Ziyech lance ainsi une pique au staff de la sélection nationale à laquelle il n’a plus été convoqué depuis septembre 2024, depuis le match face au Lesotho pour le compte des éliminatoires de la CAN 2025.

De son côté, le sélectionneur national s’était exprimé sur l’absence de Hakim Ziyech. Sa non-convocation était principalement due à son manque de temps de jeu avec son ancien club, Galatasaray, avant son transfert vers Al-Duhail.

«Hakim Ziyech est un grand joueur qui a beaucoup apporté à la sélection. Il sera toujours important pour l’équipe. Mais il faut qu’il revienne à sa forme», a indiqué Regragui.

Pour le coach, c’est un joueur de talent qui retournera en sélection lorsqu’il retrouvera son niveau. «Je suis parti à Doha pour assister au match d’Al Duhail face à Al Sadd et suivre Hakim Ziyech et Romain Saiss. Lors de cette rencontre, Ziyech était remplaçant. Et ça ne fait que deux matchs qu’il joue 90 minutes. J’ai des décisions à prendre. Notre objectif aujourd’hui est d’avoir un Ziyech au top de sa forme», a-t-il confié.

A noter que des rumeurs ont circulé récemment selon lesquelles Hakim Ziyech aurait décidé de prendre sa retraite internationale.

Contactée par Le Site info, un responsable au sein de la FRMF a indiqué que ces allégations sont totalement fausses. «Hakim Ziyech n’a contacté ni la Fédération ni le sélectionneur national pour leur annoncer cette décision. Le joueur ne l’a même pas annoncé sur ses réseaux sociaux. Les rumeurs qui circulent sont infondées», a tranché notre source.

H.M.