Vahid Halilhodzic en veut toujours à Hakim Ziyech

L’ancien entraîneur de la sélection nationale, éjecté à raison de son fauteuil de coach, quelques mois seulement avant l’entame de la Coupe du monde Qatar 2022, a vraiment la rancœur à fleur de peau.

Preuve en est, si besoin, Vahid Halilhodzic s’est méchamment attaqué à l’international marocain et joueur de Chelsea FC, l’excellent Hakim Ziyech. La rancœur tenace, il garde encore une dent contre ce dernier, sous le faux prétexte qu’il a été éloigné de son poste de sélectionneur parce qu’il avait décidé de ne pas convoquer des footballeurs créant « la zizanie » au sein des lions de l’Atlas.

Et dans un entretien qu’il a accordé au site bosniaque « n1 », Halilhodzic a rajouté une couche en s’interrogeant: « Est-il logique d’éloigner ceux qui ont participé à notre qualification au Mondial 2022, en contrepartie de la convocation d’un joueur qui nous a créé des problèmes? ».

Et de poursuivre qu’il n’aurait pas accepté que cela arrive: « J’ai vécu de tels cas en tant que joueur et je ne le ferai pas comme entraîneur. Je suis quelqu’un qui n’aime pas l’injustice », a souligné. l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale.

Celui-ci a également tenu à préciser: « Je n’accepterai jamais que quelqu’un se mêle de mes choix humains. Je n’accepterai pas non plus que l’on me contacte quinze jours avant l’entame des rencontres du Mondial et que l’on m’impose la liste finale ».

Comme il a encore réitéré qu’il n’accepte pas que l’on lui impose, quinze jours avant le commencement de la grand-messe footballistique mondiale, qui va jouer et qui va être écarté de la formation. De bien entendu, il s’est avéré par la suite que ce qu’a radoté Vahid Halilhodzic n’est ni logique, ni sérieux, après que Hakim Ziyech avait décidé de mettre fin à sa carrière internationale.

Larbi Alaoui