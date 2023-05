VIDEO : le sympathique échange entre Ounahi et Laure Boulleau à Tanger

Lors du match amical entre le Maroc et le Brésil tenu le 25 mars dernier, Laure Boulleau, ex-joueuse de football et actuellement journaliste chez Canal a rencontré Azeddine Ounahi, le milieu de terrain des Lions de l’Atlas et de l’Olympique de Marseille.

Durant cette courte rencontre, Laure Boulleau a eu des nouvelles d’Ounahi qui a été victime d’une fracture à l’orteil. Une fracture qui l’éloigne d’ailleurs des terrains de foot jusqu’à la fin de la saison.

"C'était vous le Brésil ce soir en fait !" 🇲🇦🇧🇷 Quand Azzedine Ounahi et @laureboulleau décryptent la victoire magnifique des Lions de l'Atlas contre la Seleção 🤩 Épisode en intégralité ➡️ https://t.co/3BTuEghuwn pic.twitter.com/O6YakFCHnC — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 7, 2023

Ci-dessous, l’intégralité de l’émission 24 heures de Boulleau: