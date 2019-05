Le roi Mohammed VI a envoyé un message à Harry et Meghan

Le roi Mohammed VI a adressé des messages de félicitations à la reine Elizabeth II du Royaume Uni, au prince Charles, prince héritier du Royaume Uni, au duc et à la duchesse de Sussex, pour la naissance du premier enfant du duc et de la duchesse de Sussex.

Dans ces messages, le Souverain dit partager avec l’auguste famille royale ses joies et son bonheur en cet heureux événement, lui exprimant ses meilleurs vœux de bonheur et de davantage de santé et au nouveau-né une vie épanouie, comblée d’amour et de bonheur.

Rappelons que la duchesse de Sussex, Meghan Markle, épouse du prince Harry, duc de Sussex, a donné naissance à un garçon, lundi, avait annoncé le palais de Buckingham.

La naissance du bébé royal, qui sera septième dans l’ordre de succession sur le trône britannique, avait été également annoncée par le prince Harry, duc de Sussex, qui avait déclaré à la presse britannique devant Windsor, que le couple était “absolument ravi”, tout en remerciant le public pour son soutien à la duchesse tout au long de sa grossesse.

Des journalistes de la presse britannique et internationale étaient rassemblés à Windsor pendant plusieurs semaines dans l’attente de l’annonce de l’arrivée du bébé.

Meghan Markle (37 ans) a épousé le prince Harry, duc de Sussex (34 ans), petit-fils de la reine Élisabeth II, fils cadet du prince Charles, prince de Galles, et de Diana, princesse de Galles, le 19 mai 2018. Depuis cette date, elle porte le titre de duchesse de Sussex avec le prédicat d’altesse royale.

S.L. (avec MAP)