Rabat: nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de la Justice, Hicham Mellati a été nommé directeur des Affaires pénales, des Grâces et de la détection du crime, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas lors d’un point de presse à l’issue du conseil.

En ce qui concerne la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR), Younes Jabrane a été nommé secrétaire général, alors que Fouad Mhil et Hassan Hmina ont été nommés respectivement Inspecteur général et Directeur du greffe judiciaire.

De même, Yahia Ouaali a été nommé Directeur de la Sécurité des détenus, des personnes, des bâtiments et des installations pénitentiaires, Youssef Belhajjam Directeur du Budget et de l’équipement, Moulay Idriss Aguelmam, Directeur de l’Action sociale et culturelle au profit des détenus et Hassan Dahi Directeur des Ressources Humaines, a précisé le ministre.

Au niveau du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Moulay Hicham Afif a été nommé Directeur du CHU Ibn Rochd de Casablanca.

S’agissant du ministère de l’Economie et des Finances, Mohamed Sebaï a été nommé Directeur des ressources et de l’audit à la Direction générale des impôts, a ajouté Baïtas.

S.L